Kuşadası, Alman seyahat acentelerine tanıtıldı

AYDIN (AA) - Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinden temsilciler, Kuşadası'nda Turizm Tanıtım Günleri etkinliğinde ağırlandı.



Alman turizm dergisi FVW/Travel Talk tarafından organize edilen Turizm Tanıtım Günleri etkinliği, 150 Alman seyahat acentesinden temsilcilerin katılımıyla KoruMar Ephesus Beach SPA Resort Otel'de düzenlendi.

Derginin yazı işleri müdürü Klaus Hildebrandt, gazetecilere yaptığı açıklamada, acente yetkilileriyle birlikte Ege Bölgesi turizmini konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Hildebrandt, "Geçtiğimiz sezon Türkiye'ye 5 milyon Alman turist geldi. Bizim amacımız bu yıl içerisinde daha fazla turistin gelmesini sağlamak. Özellikle bu bölgeyi tanıtmaya ağırlık veriyoruz. Türkiye'de turizmin doğduğu yer olan Kuşadası'nda bu etkinliği yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de fiyat artışları var. Ancak bu fiyatlara rağmen yine de çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, Almanya'nın en büyük acentelerini ağırladıklarını, bunun yeni sezon bağlantıları açısından önemli olduğunu dile getirerek Ege turizminde Almanya'nın payının önümüzdeki yıllarda artmasını beklediklerini aktardı.

Ege Bölgesi destinasyonlarına ilişkin tanıtım sunumlarının yapıldığı etkinlik kapsamında turizm tesislerinin katılımıyla mini fuar da düzenlendi.





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