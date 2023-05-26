Aydın'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde yöresel lezzetler tanıtıldı.



Aydın Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinlikte Söke Ticaret Borsası Suat Orhan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yöresel lezzetleri hazırladı.



Kente özgü yuvarlama, ekşili tavuk, pilav, enginar ve zerde tatlısı gibi lezzetler, katılımcıların beğenisine sunuldu.



Vali Hüseyin Aksoy, gastronomi turizminin artık turizmin önemli unsurlarından biri olma yolunda hızla geliştiğine işaret ederek, "Aydın da gastronomi alanında önemli potansiyelleri olan ve bu alanda kendisini geliştiren bir il. Bu değerlerin tanıtılması ve tüm dünya ile paylaşılması adına yapılması gereken çalışmalar var. Kenti daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.





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