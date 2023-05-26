Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Aydın'ın ilçelerini ziyaret etti

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AYDIN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'ın Kuşadası, Söke, Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kuşadası’nda bir kafede sporcu gençlerle buluşan Kasapoğlu, esnafı selamladıktan sonra parti otobüsüyle Söke’ye geçti.

Sazlı Mahallesinde bir kahvehaneye giren Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Germencik ve İncirliova’da da esnaf ziyareti yaptı.

Kasapoğlu, ziyaret ettiği yerlerde seçim otobüsünden inip kendisini bekleyen vatandaşlara tişört verip hatıra fotoğraf çektirdi.

Merkez Efeler ilçesine geçen Kasapoğlu, buradaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde sporcularca karşılandı. Karşılamada, mehteran gösterisi gerçekleştirildi.



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