Aydın'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Engin Ardıç kimdir, neden vefat etti?

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın-Muğla kara yolu Yolboyu Mahallesi geçişinde, Enes Gözcü'nün (23) kullandığı 09 AFB 112 plakalı hafif ticari araç, tali yola dönüş yapan Ethem Ağır (65) idaresindeki 09 LV 734 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü, aynı araçtaki Ali (51) ve Adem Gözcü (32) ile İbrahim Aydemir (57) yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.