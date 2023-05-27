Aydın'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 1 Ocak-27 Mayıs arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 86 kişi yakalandı, 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, DHKP-C, TKP/ML, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenledi.



Operasyonlarda 86 kişi gözaltına alınırken 6'sı PKK/KCK, 11'i FETÖ üyesi olmak 17 kişi tutuklandı.

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