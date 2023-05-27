Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Onur Durmuş'un (20) kullandığı 09 RM 575 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Uslu Sitesi kavşağında devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Durmuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan Barış Çalışır (19), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.