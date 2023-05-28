Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da bir grup seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylamasında, efe kıyafetiyle oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün yapılan seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

Seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini kaydeden Sarı, "Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Herkes vatandaşlık görevini yapmalıdır. Biz de görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.





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