Aydın'da PKK/YPG terör örgütüne üye olmaktan aranan şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, PKK/YPG terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.



Yapılan incelemede, F.K. (33) isimli şüphelinin, terör örgütü YPG adına Suriye'de 1 yıl faaliyette bulunduğu ve PKK/YPG'ye üye olmaktan arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.





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