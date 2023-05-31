Galatasaray'ın şampiyonluğu Aydın'da kutlanıyor

AYDIN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da kutlamalar yapıldı.
Atatürk Kent Meydanı Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan yüzlerce taraftar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.
Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.