Galatasaray'ın şampiyonluğu Aydın'da kutlanıyor

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AYDIN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da kutlamalar yapıldı.

Atatürk Kent Meydanı Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan yüzlerce taraftar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.





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