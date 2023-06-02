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Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

AA

Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla açılan dava görülmeye devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar gelmedi, avukatlar ise hazır bulundu.

Mahkemenin, bu dosyadaki birçok sanığın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla açılan davada yargılandıkları gerekçesiyle birleştirilme yönündeki talebi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince reddedildi.

Duruşma, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması amacıyla ertelendi.

- Dava

Mersin'de FETÖ'ye yönelik açılan davada yargılan Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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