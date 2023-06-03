Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güzelhisar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Tina" da kullanılarak yapılan aramada, 155 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonda şüpheliler İ.B. (26) ile F.A. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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