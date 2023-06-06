Aydın'da ticari taksiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin uyuşturucuyu satın aldıktan sonra ticari taksiye bindiğini belirleyen ekipler, şüphelileri Akköy Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda paspasın altına saklanmış 105 gram sentetik uyuşturucu, 224 sentetik hap, cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1035 lira para ele geçirdi.



Gözaltına alınan K.K. ve E.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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