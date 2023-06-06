Aydın'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da adliyede iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, daha önce çıkan kavga nedeniyle davalık olan iki grup, duruşma öncesinde adliye binasında karşı karşıya geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.Ç (25) bıçakla yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan A.E, E.G, P.H ve D.H'yi gözaltına aldı.









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