Aydın'da bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın Çine ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabataş Mahallesi'ndeki bağ evinden kamera kayıt cihazı, 20 litre mazot, matkap, ot biçme makinesi ile motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.
Şüphelilerden D.K, operasyonla yakalandı.
D.K. işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 20 litre mazot, matkap ile ot biçme makinesi de sahibine teslim edildi.
Diğer şüphelinin yakalama çalışması ise sürüyor.