Vefat eden Söke Belediye Başkanı Tuncel toprağa verildi

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Bugün sabaha karşı yaşamını yitiren Aydın Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de 63 yaşında hayatını kaybeden Tuncel'in cenazesi, Söke Belediyesi önüne getirildi. Buradaki törende Tuncel'in özgeçmişi okundu, helallik alındı. Eşi Şulan ile oğlu Berkay Tuncel taziyeleri kabul etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, törende, Tuncel'in Söke'ye hizmet noktasında gayretleri ve çalışmalarına şahit olduğunu belirterek, "Sporcu kişiliğiyle tanınıyordu. Sökelilere hizmet için gayret gösterdi. Son süreçte sağlıkla ilgili sorunları gün geçtikçe artmaya başladı. Allah'ın takdiri, ömrü bu kadarmış. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Söke halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Törenin ardından Tuncel'in cenazesi, belediye personeli omuzlarında taşınarak Kocacami'ye getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in cenazesi, Germencik ilçesi Tekin Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner de katıldı.

2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen Levent Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle ocak ayında hastaneye kaldırılmış, tedavisinin sürdüğü İzmir'deki evinde bu sabaha karşı hayatını kaybetmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.