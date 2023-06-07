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AYDIN (AA) - Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Aydın'da başladı.

Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, okul sporları arasında satrancın en popüler spor olduğunu belirtti.

Satrancın insanı geleceğe hazırladığını aktaran Ertekin, "Bakanlığımız ve federasyonumuzun sporun tabana yayılması ve gelişimi için büyük çalışmaları var. Her iki kurumumuza da teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuva olacak, gelecek için güzel anılar biriktireceksiniz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay da satrancın çocukları aydınlattığını dile getirerek, "Satranç ile buluşan, tanışan nesiller yetiştirmek, ülkemizin geleceğine en önemli yatırımdır. Tüm sporcularımıza turnuvada başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonanın açılışına TSF Asbaşkanı Halil Hilmi Darı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

Organizasyonda Türkiye'nin 51 kentinden 138 okul takımı ve 706 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona 11 Haziran'da sona erecek.





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