Futbol: TFF 3. Lig play-off 2. tur

AYDIN (AA) - TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçında deplasmanda Efeler 09 Spor FK ile 2-2 berabere kalan Beyoğlu Yeni Çarşı finale yükseldi.
Adnan Menderes Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Beyoğlu Yeni Çarşı 12. dakikada Bilal Budak’ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 57. Dakikada Ömer Turan ve 71. dakikada Adnan Gülen'in golleriyle 2-1 üstünlük kuran Efeler 09 Spor FK, müsabakayı uzatmaya taşıdı.
103. dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın golüyle 2-2 eşitliği sağlayan Beyoğlu Yeni Çarşı, ilk maçtaki skorun avantajıyla adını finale yazdırdı. İlk maçı Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazanmıştı.
Beyoğlu Yeni Çarşı 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Kepez Belediyespor'la Eskişehir Yeni Stadı'nda TFF 2. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.