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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke'de park halindeki minibüs ve hafif ticari araç yandı

AA

Söke'de park halindeki minibüs ve hafif ticari araç yandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki minibüs ve hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

Sarıkemer Mahallesi'nde Emine Gezerler Ortaokulu yanında arka arkaya park halinde olan minibüs ve hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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