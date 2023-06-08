Aydın'da geçen ay yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, polis ve jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 295 olayda 310 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 1 kilo 961 gram esrar, 5 kilo 621 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 613 kök kenevir, 45 gram skunk, 22 gram kokain, 200 sentetik ecza, 8 gram eroin ve 139 ekstazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 11’i tutuklandı.

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