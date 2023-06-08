Aydın’da kaybolan küçükbaş hayvanlar, jandarma tarafından bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 150 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptıkları arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akyeniköy Mahallesi’nde 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı aldı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri havadan dron yardımı ile arama çalışması başlattı.

Ekipler, 150 keçiyi 3 kilometre uzakta makilik alanda buldu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

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