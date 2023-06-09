Vefat eden Kıbrıs gazisi, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nuri Sürer'in cenazesi toprağa verildi.



Özel Söke Egemed Hastanesinden askeri törenle alınan cenaze, Sarıkemer Mahallesi'ndeki Ömer Ağa Camisi'ne getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Sarıkemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Söke Garnizon Komutanı Albay Murat Tek, İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim, gaziler ve mahalle sakinleri katıldı.

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