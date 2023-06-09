Ege Port Limanı'nda deniz kirliliğine müdahale tatbikatı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, olası deniz kazasında oluşabilecek petrol kirliliği zararının en aza indirilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Ege Port Yolcu Limanı'nda yapılan tatbikatta önce katılımcılara "Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma" başlıklı eğitim verildi.

Daha sonra senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde limandaki çevre birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlar harekete geçirildi. Gemi, bariyerlerle çevrilerek sızıntının yayılması engellendi.

Kirliliği toplama aşamasında ise sıyırıcılar denize indirildi ardından su yüzeyinden toplanan kirlilik depolama tanklarına aktarıldı.



Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, denizlerin temizliği için etkin bir ekip oluşturduklarını, personelin yaşanacak olası bir çevre felaketine müdahale için hazır tuttuklarını ifade etti.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ise sahip olunan ekipman ve personelin bu işe ne kadar hazır olduğu yerinde gördüklerini söyledi.





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