Aydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyedeki bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.E, E.G, P.H. ve D.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayda yaralanan M.Ç’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavga nedeniyle davalık olan iki grup 6 Haziran’daki duruşma öncesinde adliye binasında karşı karşıya gelmiş, çıkan kavgada M.Ç. (25) bıçakla yaralanmıştı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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