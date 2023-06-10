Söke'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’ın Söke ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın’dan Didim istikametine giden Sadık S. İdaresindeki 35 BEE 377 plakalı ticari araç, Bağarası kavşağında Hüseyin P. idaresindeki 09 JA 330 plakalı otomobille çarpıştı.



Ticari aracın devrildiği kazada sürücülerin aynı sıra İlknur S, Rüya N.S. ve 3 yaşındaki Elisa S. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.