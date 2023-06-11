Germencik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Güler'in idaresinde 09 AGN 256 plakalı otomobil, Alangüllü Mahallesi yol ayrımında önünde seyreden Muhammet Şimşek idaresindeki 09 AGN 393 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücü Güler ile diğer araçtaki yolcular Aziz Boduk ve Bayram Çokgezer yaralandı.



Yaralılar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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