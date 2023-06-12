2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Yaz turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor.

Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla bilinen Kuşadası, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Sezon hazırlıklarını geçen ay tamamlayan ve yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başlayan Kuşadası'ndaki oteller, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli pazarda hareketlilik yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine, sezondaki en yüksek yoğunluğun yaşandığı temmuz ve ağustos aylarına Kurban Bayramı'yla birlikte hızlı gireceklerini söyledi.

Özden, "Kurban Bayramı dönemi için rezervasyonlar iyi gidiyor. Yerli misafirlerimiz seçim sonuçlarını bekledi, kimse plan yapmak istemedi, şimdi onlar da rezervasyon yapmaya başladı. Yerli pazar canlanıyor. Kurban Bayramı'nda genel anlamda dolu veya doluluğa yakın bir dönem geçirilmesini bekliyorum. Kuşadası ve Didim için bayram dolu dolu geçecek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki ayları 2022'nin üzerinde bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum." diyen Özden, otellerde indirim kampanyalarının devam ettiğini, doluluk oranları arttıkça indirim oranlarının da düşeceğini sözlerine ekledi.

- "Son odalarımız kaldı"

Antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı, dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve turkuaz rengi koyların yer aldığı Didim de Kurban Bayramı'nı hareketli geçirmeye hazırlanıyor.

Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının rezervasyonları hareketlendirdiğini ifade etti.

Bayram tatilinde ilçedeki otellerde ortalama yüzde 90 doluluk beklediklerini ifade eden Koyuncu, döviz kurunun dengeye oturmasıyla sonraki aylarda da bu seviyenin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Didim'deki bir otelin genel müdür yardımcısı Simge Kamacı ise bayramda çok yoğun olacaklarını belirterek, "Bayram dönemi yoğunluğumuz çok fazla. Neredeyse kapatmak üzereyiz. Son odalarımız kaldı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.