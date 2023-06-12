Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor

AA

Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Yaz turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ve Didim'deki otellerin Kurban Bayramı'nı dolu geçirmesi bekleniyor.

Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla bilinen Kuşadası, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Sezon hazırlıklarını geçen ay tamamlayan ve yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başlayan Kuşadası'ndaki oteller, Kurban Bayramı dolayısıyla yerli pazarda hareketlilik yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, AA muhabirine, sezondaki en yüksek yoğunluğun yaşandığı temmuz ve ağustos aylarına Kurban Bayramı'yla birlikte hızlı gireceklerini söyledi.

Özden, "Kurban Bayramı dönemi için rezervasyonlar iyi gidiyor. Yerli misafirlerimiz seçim sonuçlarını bekledi, kimse plan yapmak istemedi, şimdi onlar da rezervasyon yapmaya başladı. Yerli pazar canlanıyor. Kurban Bayramı'nda genel anlamda dolu veya doluluğa yakın bir dönem geçirilmesini bekliyorum. Kuşadası ve Didim için bayram dolu dolu geçecek diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki ayları 2022'nin üzerinde bir dolulukla geçireceğimizi düşünüyorum." diyen Özden, otellerde indirim kampanyalarının devam ettiğini, doluluk oranları arttıkça indirim oranlarının da düşeceğini sözlerine ekledi.

- "Son odalarımız kaldı"

Antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olarak gösterilen Apollon Tapınağı, dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve turkuaz rengi koyların yer aldığı Didim de Kurban Bayramı'nı hareketli geçirmeye hazırlanıyor.

Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının rezervasyonları hareketlendirdiğini ifade etti.

Bayram tatilinde ilçedeki otellerde ortalama yüzde 90 doluluk beklediklerini ifade eden Koyuncu, döviz kurunun dengeye oturmasıyla sonraki aylarda da bu seviyenin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Didim'deki bir otelin genel müdür yardımcısı Simge Kamacı ise bayramda çok yoğun olacaklarını belirterek, "Bayram dönemi yoğunluğumuz çok fazla. Neredeyse kapatmak üzereyiz. Son odalarımız kaldı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Germencik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Germencik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Köşk'te otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Köşk'te otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Söke'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Söke'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Aydın'ın "efesi" Mustafa Şen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydın'ın "efesi" Mustafa Şen son yolculuğuna ...
Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da seçim ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.