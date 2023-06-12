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Aydın'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası sona erdi

AA

Aydın'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası sona erdi

AYDIN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl Aydın'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 51 ildeki 138 okul takımından 706 sporcu yarıştı.

Turnuvada, Küçükler Genel Kategorisi'nde İstanbul Bilfen Halkalı Ortaokulu, Küçükler Kızlar Kategorisi'nde Antalya Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Yıldızlar Genel Kategorisi'nde Denizli P.E.V. Ortaokulu, Yıldızlar Kızlar Kategorisi'nde Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençler Genel Kategorisi'nde ise Ordu Namık Altaş Koleji Anadolu Lisesi, Gençler Kızlar Kategorisi'nde ise Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Kapanış töreninde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonaya katılan sporcuları kutladı.

Önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Tulay, Aydın Valiliğine ve sponsorluğundan dolayı Türkiye İş Bankası'na teşekkür etti.



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