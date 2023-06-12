Germencikli üretici buğdayda yüksek rekolte bekliyor

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AYDIN (AA ) - Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, buğdayda bu yıl yüksek bir rekoltenin gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

Çapakçıoğlu, buğday tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TMO yeni sezon buğday ve arpa alım fiyatlarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tüccarın ürünü daha düşük fiyattan aldığını, bu fiyatın da TMO seviyesine gelmesini beklediklerini dile getiren Çapakçıoğlu, ilçede geçen yıl 7 bin 634 ton buğday üretildiğini, bu yıl ise 12 bin 215 dekar alanda hava şartlarının etkisiyle daha yüksek bir rekolte beklediklerini bildirdi.









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