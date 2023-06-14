Aydın'da Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da Jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilen törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada konuşma yapan Aldemir, jandarma teşkilatının 184 yıldır, milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağladığını söyledi.

Milletin kendilerine olan teveccühün bilincinde olduklarına dikkati çeken Çetin, bu güven ve sevgi bağını koruyarak daha da güçlendirme azim ve kararlığında olduklarını kaydetti.

Programın ardından Aldemir ve beraberindeki heyet Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra Kemer ve Tellidede Şehitliğine gitti.

Törene, Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Barış Altıntaş, emniyet mensupları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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