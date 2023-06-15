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Satrançta sporcu sayısını hızla artıran Türkiye, uluslararası hedeflere odaklandı

AA

Satrançta sporcu sayısını hızla artıran Türkiye, uluslararası hedeflere odaklandı

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, altyapının geliştirilmesiyle lisanslı satranç sporcusu sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığını, bu sayıyı 2024 yılına kadar 1,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, bu artışın uluslararası alanda yeni başarıları beraberinde getireceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası için Aydın'da bulunan Tulay, AA muhabirine federasyonun hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın verdiği destekle ülkede satrancın tabana yayılması noktasında çok önemli projelere imza attıklarını, yeni projelerin de gündemde olduğunu dile getiren Tulay, sporcu sayısını dünya ortalamasının üzerine çıkardıklarını, Türk satrancı adına geçmişe göre çok daha iyi bir noktada olduklarını aktardı.

İlk ve ortaöğretim aşamasındaki 36 binden fazla okulun 30 bininde satranç sınıfı açtıklarını ifade eden Tulay, lisanslı sporcu sayısının da 1 milyon 200 bine ulaştığına dikkati çekti.

Tüm devlet okullarında satranç sınıfları açmayı hedeflediklerini belirten Tulay, "Yeni bir hedefimiz de 2024 yılına kadar 1 milyon 200 bin olan lisanslı sporcu sayısını 1,5 milyona çıkarmak." dedi.

Altyapı ve sporcu gelişiminin meyvelerini uluslararası organizasyonlarda almaya başladıklarına işaret eden Tulay, şöyle devam etti:

"Birkaç hafta önce Arnavutluk'ta yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'ndan büyük bir başarıyla döndük, 15 madalya aldık. Bunun 6'sı şampiyonluktu. Özellikle altın madalyayı vurgulamak istiyorum. Şampiyonanın formatında 12 altın madalya vardı ve 20'den fazla ülke katılmıştı. 6 altın madalyayı almak bizi son derece mutlu etti. Bu başarıyla Türkiye, Avrupa'nın en başarılı ülkesi oldu."

Satrançta en önemli organizasyonlardan biri olan Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı sürdürmek istediklerini vurgulayan Tulay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Temmuz'da başlayacak Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Kupası'na 5 sporcuyla katılacaklarını kaydetti.

Dünyanın önde gelen sporcularının hamle yapacağı organizasyonun oldukça zor formatlardan oluştuğunu aktaran Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beş sporcumuz Dünya Kupası'na katılacak. Sporcularımızdan biri de 2008 doğumlu Ediz Gürel. İlk defa bu kadar genç yaşta, Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde ediyor. Altyapıya yaptığımız yatırımın ne kadar kaliteli ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Dünya Kupası, format gereği eleme usulüyle yapılıyor. 25 Ağustos'a kadar, neredeyse bir ay kadar devam edecek. Sporcularımız ne kadar fazla tur oynarlarsa o kadar büyük başarı diye düşünüyoruz. Bakü'de hedef, elenmeden mümkün olduğunca fazla tur sayısıyla Türkiye'ye dönmek."

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