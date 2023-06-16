Germencik'te karne dağıtım töreni yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulunda protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende öğrencilere karneleri verildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, ilçede 7 bin 640 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere seslenen Gülenç, "Buradan almış olduğunuz eğitim, hayatınız boyunca işinize yarayacak. Buradaki dostluklar, arkadaşlıklar hep hatıralar sizinle beraber yaşayacak. Bundan sonra da ailenizi, öğretmenlerinizi dinleyin. Ülkeye yararlı birey olarak memleketinize faydalı olun." dedi.

Törene Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

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