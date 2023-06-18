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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da incir üreticileri ilekleme için bahçeye girdi

AA

Aydın'da incir üreticileri ilekleme için bahçeye girdi

AYDIN (AA) - İncir üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'da üreticiler, meyvenin olgunlaşması için kullanılan ilekleri, ağaçlara asmaya başlandı.

İncirde meyve tutumu için erkek incir meyvesindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı ile dişi incir ağaçlarına taşınmasını hedefleyen ilekleme işlemi, her yıl haziran ayında yapılıyor.

Semt pazarlarında satılan ilek meyveleri, filelere konularak ağaçlara asılıyor.

Germencik Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Levent Saraç AA muhabirine, ilekleme yapılmadığı takdirde incir hasadının gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Yağışlardan dolayı ileklemenin bu yıl geç yapıldığını aktaran Saraç, ileğin kilogramının 15 - 30 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Saraç, "Artık bundan sonra hava şartlarını bekleyeceğiz. İnşallah hava iyi olur, incir de güzel olur. Her şey hava şartlarına bağlı." dedi.

İlekleme yapan üreticilerden Ali Ersoy (65) da önceki yıllarda kovaların içine koydukları ilekleri delerek ağaca astıklarına dikkati çekerek yeni yöntem olarak filenin kullanılmaya başlandığını ve çok daha pratik olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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