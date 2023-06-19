Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 550 lira, 347 dolar ile 1350 avro ele geçirdi.



G.K, Ş.E, K.Ö. ve B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.E, K.Ö. ve B.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.K. serbest bırakıldı.

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