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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 110,00 110,00 Kuru incir 46,00 53,00 St1 mahlıç 39,00 43,00 Sıra buğday 6,50 7,20





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