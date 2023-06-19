AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|110,00
|110,00
|Kuru incir
|46,00
|53,00
|St1 mahlıç
|39,00
|43,00
|Sıra buğday
|6,50
|7,20
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