Kuşadası'nda inşaat işçilerinin kavgasında 5 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesinde bir inşaatta çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopalarla saldırmaya başladı.

Kavgada 5 işçi yaralandı.



Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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