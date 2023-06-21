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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 99,10 104,00 Kuru incir 42,00 90,00 Siyah salamura zeytin 22,00 27,00

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