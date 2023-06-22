Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 92,00 92,00 Kuru incir 50,00 65,00 Sıra buğday 6,00 7,00





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