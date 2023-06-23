Aydın'da terör örgütü operasyonlarında 19 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da terör örgütlerine yönelik operasyonda son 20 günde 19 kişi yakalandı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 01-21 Haziran tarihinde il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 19 kişi yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.