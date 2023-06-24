Aydın'da devrilen tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilerek yolu kapatan tıra otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Engin Kumsal (40) idaresindeki 35 HDK 56 plakalı tır, Aydın-İzmir oto yolu Karabağ Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Şeridi tamamen kapatan tıra, aynı yönde seyreden Mehmet Kaan Can (27) yönetimindeki 06 NP 626 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Uzay Turan, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Can, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.