Ege'de turizm merkezleri bağlantı yollarında trafik yoğunluğu sürüyor

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AYDIN (AA) - Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege'de bulunan turizm merkezlerine geçişin sağlandığı İzmir ve Aydın'daki kara yollarının bazı noktalarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Tatili geçirmek üzere İstanbul yönünden Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turizm merkezlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, İzmir-Aydın Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan çıkan çok sayıda aracın İzmir-Aydın Otoyolu'na bağlantı yaptığı Işıkkent geçişinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerine ulaşımın ana aksı üzerindeki Söke'de de ilçe girişinde bulunan Argavlı Mahallesi ile Asri Mezarlık arasındaki yaklaşık 9 kilometrelik bölümde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede yoğun tedbir alan jandarma ve polis trafik ekipleri, sürücüleri yönlendiriyor.



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