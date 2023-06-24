Bakan Uraloğlu, Nazilli Belediyesini ziyaret etti

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AYDIN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nazilli Belediyesini ziyaret etti.



Bakan Uraloğlu, Nazilli Uzunçarşı'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra Nazilli Belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Uraloğlu, programın ardından bir gazetecinin Nazilli-Beydağ kara yolundaki son gelişmeleri sorması üzerine projenin yatırım programı ve ihalesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.

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