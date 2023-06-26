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Kuşadası'nı tercih eden yabancı turistler misafirperverlikten memnun

AA

Kuşadası'nı tercih eden yabancı turistler misafirperverlikten memnun

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kuşadası'nda tatilini geçiren yabancı turistler, doğal güzelliklerin yanı sıra kendilerine gösterilen misafirperverlikten de etkileniyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla her yıl binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Kuşadası'nda yaz sezonu hareketli geçiyor.

Yabancı turistlerin genelde her şey dahil otelleri tercih ettiği ilçede 33 bin 144 yataklı 237 otel hizmet veriyor.

İlçe aynı zamanda "yüzen otel" olarak bilinen kruvaziyerlerin de en çok uğradığı limana sahip. Özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'den çok sayıda turist kruvaziyerle gelerek ilçeyi gezme fırsatı buluyor.

Kuşadası, son yıllarda Türkiye'yi ilk kez tercih eden çok sayıda misafiri de ağırlıyor.

İngiltere'den gelerek ilçedeki bir otelde konaklayan Sammy McIntyre, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini söyledi.

Mutlu bir tatil geçirdiğini anlatan McIntyre, "Türkiye'yi ilk defa ziyaret edişim. Bir hafta kaldık, geri döneceğiz. Burayı çok sevdik, özellikle geri geleceğiz. Siz çok arkadaş canlısı, yardımseversiniz ve bu harika." diye konuştu.

Michael Knight ise internetten araştırma yaptıktan sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini, ailesiyle burada tatil yapmanın güzel ve fantastik bir deneyim olduğunu ifade etti.

- "İnsanlar misafirperver"

Bulgaristan'dan gelen Djulia Manolova da Türk insanının çok misafirperver olduğunu, özellikle konaklamadaki imkanların diğer ülkelere göre daha cezbedici geldiğini anlattı.

Burada insanın kendisini iyi hissetmesi için herkesin çaba harcadığını vurgulayan Manolova, "İnsanları çok misafirperver ve bütün arkadaşlarıma, aileme burayı öneriyorum çünkü bu çok iyi bir deneyim." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Yvonne Phillips ise çocuğuyla geldiği Kuşadası'nda tatilinin çok keyifli geçtiğini, burayı tercih ettiği için kendisini çok şanslı hissettiğini kaydetti.

Kruvaziyerle gelen Stephany Honda da 6 çocuğuyla gezdiği yerler arasındaki en güvenli ve güzel yerin Türkiye olduğunu, burada kısa süreli kalacağı için üzüldüğünü ifade etti.

- "Salgın sürecinde onları kazandık"

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden ise ilçede İngiltere, Almanya ve Balkan ülkelerinden gelenlerin yoğunluk oluşturduğu söyledi.

İlçede her bütçeye uygun otelin olduğunu aktaran Özden, "Salgın dolayısıyla 2020 yılında İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde tesisler açılmamıştı. O ülkelere giden bir kitle vardı, pek Türkiye'yi bilmeyen. Onlar bize geldiler ve biz onları kazandık. Aslında Türkiye'ye gelen bir daha gelmek istiyor, gelmeye devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin sunmuş olduğu hizmet ve karşılığında aldığı para misafirin çok lehine." değerlendirmesini yaptı.


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