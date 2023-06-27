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Ege'deki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA

Ege'deki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

İZMİR/AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Turkuaz rengi denizi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Ege'nin turistik merkezlerindeki tesisler, Kurban Bayramı'na yaklaşık yüzde 100 dolulukla giriyor.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden Çeşme'deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı ifade ediliyor.

İlçeye olan ilgi, kendisini plaj ve çarşılardaki kalabalıkla ve ana caddelerdeki trafik yoğunluğuyla da gösteriyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, otellerde yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştıklarını, plajların da tam kapasite dolduğunu söyledi.

Oran, "Ilıca Plajı'nda kıpırdayacak yer yok, çok doluyuz, çok kalabalığız. Çeşme Belediyesi olarak 24 saat hizmet vermek, talepleri karşılayabilmek için mücadele ediyoruz. Bu arada turizmcilerimiz de esnafımız da gayet mutlu ve mesut çünkü herkes dolu ve para kazanıyor." dedi.

- Kuşadası

Doğası ve turkuaz rengi koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada, tarihi Kadıkalesi ve mavi bayraklı plajlarıyla Kuşadası'nda da yoğunluk yaşanıyor.

Her bütçeye uygun otelin bulunduğu ilçede, yoğunluktan dolayı zaman zaman trafikte uzun araç kuyrukları oluşuyor.

En çok tercih edilenlerden Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere ilçedeki plajlarda boş yer bulmak da çok zor.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, Kurban Bayramı dolayısıyla çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Şu anda söyleyecek tek şey, çok memnunuz. 9 günlük bayram tatili bize yaradı. Onun için çok mutluyuz, yani bütün oteller yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doluluğunu koruyor." dedi.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de otellerin tamamının neredeyse dolduğunu, bazı otellerin birkaç boş odasının kaldığını dile getirdi.

Nisan ve mayıs aylarının durağan geçmesinden dolayı şehirdeki herkesin böyle bir hareketliliğe hasret olduğunu dile getiren Özden, şöyle devam etti:

"Sezonun ilk ciddi hareketliliği bu. Dolayısıyla da herkes hazır ve heyecanla bugünü bekliyordu. Şu anda Kuşadası'nın her tarafında ciddi bir doluluk var. Her mekana gittiğinizde neredeyse dolu gibi görünüyor. Dolayısıyla güzel bir hareket var. Caddeler, sokaklar hareketli. Araç trafiği oldukça yoğun. Sezona giriş öncesi güzel bir can suyu oldu bu. Nisan, mayısta düşmüştü çünkü işlerimiz. Onun da güzel bir telafisi oluyor. Haziran ayına ve sezona güzel bir moral ve motivasyonla başlamış oluyoruz."

Ege'nin bayram yoğunluğu yaşanan bir diğer ilçesi Didim'de de Altınkum Plajı, yılın en kalabalık günlerini geçiriyor.

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