Aydın’da bir evden 2 milyon liralık ziynet eşyası ile para çalan kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir evden 2 milyon değerinde ziynet eşyası ile nakit paranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin N.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi, evine düzenledikleri operasyonla yakalayan ekipler, yaptıkları aramada da 350 bin lira değerinde nakit para ile ziynet eşyasını ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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