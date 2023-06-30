Aydın’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Muğla’dan Aydın istikametine giden Mehmet Atılgan (55) idaresindeki 06 DDR 181 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi Kavşağından yola çıkmaya çalışan Nihat Tunç (49) yönetimindeki 09 LK 934 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan Süheyla (52) ve Sude Atılgan (20) ile kamyonetteki Leman Tunç (71) yaralandı.

Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



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