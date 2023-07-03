Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenler kapsamında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve beraberindeki heyet, Ege Port Limanı'ndan römorkörle denize açıldı.

Kaymakam Yücel, deniz kirliliğine dikkati çekmek için, geleneksel olarak yapılan denize çelenk bırakma etkinliğini bu yıl gerçekleştirmedi.



Su sporları işletmeleri de teknelerle denize açılarak, Türk bayrağı taşıdı.



Kutlamalar, gün içinde yapılacak çeşitli etkinliklerle son bulacak.

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