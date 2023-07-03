Fil hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan kadının tek isteği dışarı çıkabilmek

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AYDIN (AA) - Fil hastalığı nedeniyle 200 kiloya ulaşan Aydınlı Aysel Dönmez (54), 7 yıldır mücadele ettiği bu rahatsızlıktan kurtulmak istiyor.

İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Aysel Dönmez'e 2016 yılında fil hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık, kadının hızla kilo almasına neden oldu. 200 kiloya ulaştığı için yürüyemez duruma gelen Aysel Dönmez, hastalığından dolayı dışarı çıkamıyor.

Dönmez, gazetecilere, 7 senedir zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Yürümekte zorlandığı için ancak evinin balkonundan dışarıyı izleyebildiğini anlatan Dönmez, "İki adım atınca çok yoruluyorum. Bu hastalıktan kurtulup dışarı çıkmak tek dileğim. Evimi de sosyal yardımlaşma vakfından gelen kadınlar temizliyor. Ameliyat olayım diyorum ama çok para istiyorlar." dedi.

Evinden çıkıp yürümeyi çok özlediğini dile getiren Dönmez, kilolarından kurtulmanın mücadelesini verdiğini kaydetti.

Tedavi olmak istediğini ancak ekonomik durumlarından dolayı doktora gidemediğini anlatan Dönmez, "İnşallah birileri sesimi duyar yardımcı olur. Tuvalete bile zor gidiyorum. Her yerim yara içinde." ifadelerini kullandı.

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