Aydın'da çiftlikte kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde çiftlikte kenevir yetiştiren kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savuca Mahallesi'ndeki çiftliğe operasyon düzenledi.

Çiftlik evinde ve bahçede yapılan aramada 21 kilo 500 gram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi, 48 kök kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, hassas terazi, el yapımı piyade tüfeği, tabanca, 3 av tüfeği, 403 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.