Aydın'da "milli parkta rüşvet" iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da "milli parkta rüşvet" iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı

AA

Aydın'da "milli parkta rüşvet" iddialarına ilişkin 28 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli park arazisinin bazı bölümlerinin rüşvet karşılığında kullandırıldığı iddiaları üzerine 28 şüpheli gözaltına alındı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Müdürlükte görevli şüphelilerin, rüşvet karşılığında milli park sınırlarındaki Eski Doğanbey Mahallesi'nde izinsiz şekilde su kuyusu açılmasına, bazı arıcıların izin verilmeyen noktalara kovan koymasına göz yumdukları öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da çiftlikte kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da çiftlikte kenevir yetiştiren kişi tutuklandı
Nazilli Belediyespor'da Nuh da gitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Nuh da gitti
Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ambulans ...
Aydın'da boğulma tehlikesi geçiren genç ambulans helikopterle Manisa'ya götürüldü
YEREL HABERLER Aydın'da boğulma tehlikesi geçiren genç ambulans ...
Fil hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan kadının tek isteği dışarı çıkabilmek
YEREL HABERLER Fil hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan kadının ...
Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Nazilli Belediyespor satış için kongreye gidiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor satış için kongreye gidiyor
200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden çıkamıyor
YEREL HABERLER 200 kiloya ulaşan fil hastası kadın, 7 yıldır evden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.