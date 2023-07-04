Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 18 kişi tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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AYDIN (AA) - Aydın'da geçen ay uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 6 kilo 858 gram kubar esrar, 1 kilo 682 gram sentetik uyuşturucu, 1090 kök kenevir, 44 gram skunk, 234 sentetik hap, 23 gram kokain, 170 sentetik ecza, 9 gram eroin le 140 ekstazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i tutuklandı.

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